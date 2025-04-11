Айжан Чаначева представит Кыргызстан на конкурсе "Мисс Мира 2025

Кыргызстан готовится к выступлению на престижном международном конкурсе "Мисс Мира 2025", который пройдет с 7 мая по 1 июня в индийском штате Теленгана. Страну на этом форуме красоты представит 26-летняя модель и общественная активистка Айжан Чаначева.

Айжан - опытная участница международных мероприятий. В 2022 году она уже блистала на конкурсе "Мисс Земля" на Филиппинах, где завоевала титул "Мисс Конгениальность". Кроме того, она представляла Кыргызстан более десяти раз на различных культурных фестивалях за рубежом, продвигая национальное наследие и традиции страны.

Чаначева окончила Кыргызский национальный университет по специальности "Бизнес-администрирование", а также получила вторую степень магистра в тайваньском университете Тунхай. Помимо модельной карьеры, она активно участвует в волонтерских проектах и владеет жестовым языком, что помогает ей общаться с людьми с нарушениями слуха. Она свободно говорит на русском, английском, турецком и испанском языках.

Как подчеркнули в Дирекции Национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан", участие в "Мисс Мира" - это не только личное достижение, но и возможность представить Кыргызстан как страну с богатыми традициями, сильными женщинами и активной молодежью.

Финал "Мисс Мира 2025" состоится 31 мая и будет транслироваться в более чем 132 странах мира.

Поддержать Айжан Чаначеву можно в Instagram:

@MissKyrgyzstan_official

@AijanChanacheva