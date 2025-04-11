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В 2026 году будет отмечаться 100-летний юбилей Бюбюсары Бейшеналивой

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Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов в рамках пребывания в городе Санкт-Петербург для участия в тринадцатом заседании Межправительственной кыргызско-санкт-петербургской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству встретился с ректором Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николаем Цискаридзе.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере хореографического образования.

Заместитель главы кабмина выразил благодарность за предоставленные архивные материалы об учебе в Академии первой балерины Кыргызстана, Народной артистки СССР Бюбюсары Бейшеналиевой, 100-летний юбилей которой будет отмечаться в 2026 году.

Также Эдиль Байсалов посетил Санкт-Петербургский государственный университет. В рамках встречи с ректором Университета Николаем Кропачевым состоялся обмен мнениями по организации целевой подготовки высококвалифицированных специалистов и создания образовательных программ с целью обучения и повышения квалификации педагогов, работников промышленных и высокотехнологичных компаний.

Эдиль Байсалов выступил с гостевой лекцией перед студентами университета по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.

Во время лекции Эдиль Байсалов подробно рассказал о достижениях Кыргызстана в экономической сфере, подчеркнул значимость экономики как основы любого государства и поделился последними данными о стабильности и устойчивости экономической ситуации в стране.

Состоялся активный диалог со студентами, и они имели возможность задать интересующие их вопросы.

Кроме того, заместитель Главы Кабмина посетил Государственный академический Мариинский театр.


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URL: https://www.vb.kg/444908
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