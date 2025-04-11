В Минприроды прошло заседание рабочей группы по сохранению Иссык-Куля

Минприроды изучит социально-экономическое положение и экологическое состояние эколого-экономической системы "Иссык-Кул10 апреля 2025 года в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики прошло первое заседание межведомственной рабочей группы под председательством заместителя министра М. Аманкулова, сообщает пресс-служба ведомства.

"Рабочая группа создается в целях сохранения озера Иссык-Куль и эффективного управления прилегающей территорией в соответствии со статьями 13 и 17 Конституционного закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики".

Основными задачами группы станут: всестороннее изучение социально-экономического положения и экологического состояния системы "Иссык-Куль", разработка проекта Концепции устойчивого развития данной системы и внесение его на рассмотрение в администрацию президента КР, а также реализация других мероприятий, направленных на устойчивое развитие региона.

Руководителем межведомственной рабочей группы назначен заместитель председателя кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев. Уполномоченным и ответственным государственным органом определено Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.

В ходе заседания участники рабочей группы представили широкий спектр предложений по выполнению поставленных задач. В обсуждении также принял участие руководитель аппарата полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области А. Азарбеков.