Скончался ветеран транспорта Геннадий Виленский

На 79-м году жизни скончался Геннадий Михайлович Виленский - выдающийся ветеран транспорта, стоявший у истоков становления международной логистики в Кыргызстане. Ассоциация международных грузоперевозчиков Кыргызской Республики в этой связи выражает свои соболезнования его близким и родным.

"Его вклад в развитие отрасли невозможно переоценить - мудрый наставник, дальновидный профессионал, человек огромного сердца и невероятной энергии, он был источником вдохновения для многих поколений специалистов.

Геннадий Михайлович оставил после себя крепкий фундамент, на котором выросла современная логистическая система страны. Мы всегда будем помнить его как человека, который своим трудом и преданностью профессии формировал будущее.

От имени всей транспортно-логистической отрасли выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память…", - говорится в заявлении Ассоциации международных грузоперевозчиков Кыргызской Республики.