Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 98.90 - 99.90

Скончался ветеран транспорта Геннадий Виленский

165  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На 79-м году жизни скончался Геннадий Михайлович Виленский - выдающийся ветеран транспорта, стоявший у истоков становления международной логистики в Кыргызстане. Ассоциация международных грузоперевозчиков Кыргызской Республики в этой связи выражает свои соболезнования его близким и родным.

"Его вклад в развитие отрасли невозможно переоценить - мудрый наставник, дальновидный профессионал, человек огромного сердца и невероятной энергии, он был источником вдохновения для многих поколений специалистов.

Геннадий Михайлович оставил после себя крепкий фундамент, на котором выросла современная логистическая система страны. Мы всегда будем помнить его как человека, который своим трудом и преданностью профессии формировал будущее.

От имени всей транспортно-логистической отрасли выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память…", - говорится в заявлении Ассоциации международных грузоперевозчиков Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444926
Теги:
транспорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  