В Таджикистане произошло землетрясение: толчки ощущались и в Кыргызстане

В воскресенье, 13 апреля, в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Ранее сообщалось о более сильных подземных толчках - магнитудой 6,4, однако позже специалисты пересмотрели оценку.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в 23 километрах к юго-востоку от населённого пункта Каланак, расположенного в Раштской долине. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.

Подземные толчки ощущались и в ряде регионов соседних стран, включая южные области Кыргызстана и восточные районы Узбекистана. В частности, жители Баткенской и Ошской областей сообщили о слабых колебаниях, длившихся несколько секунд. Сообщений о разрушениях или пострадавших на территории Кыргызстана не поступало.

Согласно информации МЧС Таджикистана, вблизи эпицентра землетрясения также не зафиксировано значительных разрушений и жертв. Тем не менее, в некоторых селах произошли кратковременные перебои с электроснабжением и сотовой связью. На место выехали оперативные группы для уточнения последствий.

Сейсмологи отмечают, что регион Средней Азии относится к сейсмоактивным зонам, где подобные подземные толчки случаются регулярно. В настоящее время специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности.