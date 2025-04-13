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В Таджикистане произошло землетрясение: толчки ощущались и в Кыргызстане

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- Бакыт Басарбек
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В воскресенье, 13 апреля, в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Ранее сообщалось о более сильных подземных толчках - магнитудой 6,4, однако позже специалисты пересмотрели оценку.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в 23 километрах к юго-востоку от населённого пункта Каланак, расположенного в Раштской долине. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.

Подземные толчки ощущались и в ряде регионов соседних стран, включая южные области Кыргызстана и восточные районы Узбекистана. В частности, жители Баткенской и Ошской областей сообщили о слабых колебаниях, длившихся несколько секунд. Сообщений о разрушениях или пострадавших на территории Кыргызстана не поступало.

Согласно информации МЧС Таджикистана, вблизи эпицентра землетрясения также не зафиксировано значительных разрушений и жертв. Тем не менее, в некоторых селах произошли кратковременные перебои с электроснабжением и сотовой связью. На место выехали оперативные группы для уточнения последствий.

Сейсмологи отмечают, что регион Средней Азии относится к сейсмоактивным зонам, где подобные подземные толчки случаются регулярно. В настоящее время специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности.


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URL: https://www.vb.kg/444937
Теги:
землетрясение, Таджикистан
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