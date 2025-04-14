Администрация Трампа планирует за год депортировать из США один миллион миг

Администрация президента США Дональда Трампа в течение его первого года на посту главы государства планирует депортировать из страны до одного миллиона нелегальных мигрантов, рассказали The Washington Post четыре действующих и бывших федеральных чиновника.

По их словам, в частных беседах между чиновниками постоянно упоминается эта цифра. Она значительно превышает предыдущий рекорд по депортациям - 400 тысяч человек за год при президентстве Барака Обамы (2009 - 2017 годы), отмечает издание.

Аналитики, говорится в статье, считают эту цифру нереалистичной, поскольку для этой задачи выделено недостаточно финансирования и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, отмечает газета, большинство мигрантов имеют право оспорить депортацию в суде.

По информации источников The Washington Post, разработкой стратегии, как администрации Трампа достичь цели в миллион депортаций, занимается заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер вместе с чиновниками из Министерства внутренней безопасности и других федеральных ведомств.

Одним из вариантов, который рассматривают чиновники, найти способ депортировать часть из 1,4 миллиона мигрантов, в отношении которых уже были приняты решения о депортации, но их не смогли выслать, потому что родные страны отказались их принять.

Два чиновника рассказали газете, что США ведут переговоры с 30 странами о высылке туда мигрантов, у которых нет гражданства этих государств. Речь идет о "тысячах" человек.

Дональд Трамп во время предвыборной кампании говорил, что хочет депортировать из США "миллионы" мигрантов. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предлагал начать с высылки одного миллиона человек.

Вскоре после вступления Трампа в должность его администрация отправила сотни мигрантов в центр содержания на военно-морской базе США в заливе Гуантанамо на Кубе. Однако это лишь малая часть тех, кто находился в стране нелегально, отмечает The Washington Post.

Издание пишет, что иммиграционные чиновники США сталкиваются с финансовыми и юридическими препятствиями, а также с постоянной критикой со стороны Белого дома, которая "подорвала их моральный дух".

Отследить сколько человек администрация Трампа уже депортировала из страны сложно, поскольку чиновники перестали публиковать соответствующую ежемесячную статистику, отмечают журналисты. По данным Министерства внутренней безопасности, на которые ссылается The Washington Post, с начала 2025 года из США выслали 117 тысяч человек.

Источник: Медуза