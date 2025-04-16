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Лука Модрич стал совладельцем клуба "Суонси Сити"

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- Самуэль Деди Ирие
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Один из величайших полузащитников современности, легенда мадридского "Реала" Лука Модрич сделал важный шаг за пределами футбольного поля - 39-летний хорват официально стал совладельцем валлийского клуба "Суонси Сити", выступающего в английском Чемпионшипе.

О своём новом статусе Модрич объявил в понедельник через совместное заявление с клубом.

- Футбол дал мне всё. Теперь я хочу вернуть ему часть этого, но уже по-новому. Я верю в проект "Суонси Сити" и хочу быть частью его будущего, - подчеркнул обладатель "Золотого мяча" и пятикратный победитель Лиги чемпионов.

Контракт Модрича с "Реалом" истекает в конце сезона 2024/25. Хотя он пока не объявил о завершении игровой карьеры, его инвестиции свидетельствуют о подготовке к следующей главе - управленческой и стратегической.

В "Суонси Сити" рассчитывают, что приход звезды мирового футбола усилит имидж клуба, привлечёт внимание болельщиков по всему миру и внесёт вклад в амбициозную задачу - возвращение в английскую Премьер-лигу.

Модрич присоединился к ряду известных игроков, которые стали владельцами футбольных клубов: в этом списке уже есть Дэвид Бекхэм, Дидье Дрогба, Жерар Пике.

Подробности о размере пакета акций и участии Модрича в делах клуба станут известны в ближайшие недели. Одно остаётся ясным уже сейчас: Модрич остаётся в игре - но теперь в новой роли.


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URL: https://www.vb.kg/445057
Теги:
футбол, Испания
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