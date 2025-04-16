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Всё решается сегодня: "Реал" и "Бавария" сражаются за спасение сезона

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- Самуэль Деди Ирие
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РЕАЛ МАДРИД – АРСЕНАЛ

Стадион: Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Первый матч: Арсенал 3:0 Реал

Короли Европы загнаны в угол. Смогут ли вырваться?

Пятнадцатикратный чемпион Лиги чемпионов оказался в непривычной роли – "Реал Мадрид" должен отыгрывать три мяча. Но если в этом турнире и есть команда, способная на невозможное, то это именно "Реал".

Им противостоит яркий и голодный "Арсенал", ведомый неутомимым Декланом Райсом, блиставшим в первом матче. Канониры в шаге от полуфинала – впервые с сезона 2008/09.

Потери:

Реал: Камавинга (дисквалификация), Карвахаль, Милитао, Менди и Лунин – вне игры.

Арсенал: Хаверц, Жезус, Калафиори – не сыграют; под вопросом участие Парти, Уайта и Жоржиньо.

"Это Бернабеу. Здесь возможно всё", – напомнил Лука Модрич. И как с ним не согласиться?

ИНТЕР – БАВАРИЯ

Стадион: Сан-Сиро, Милан

Первый матч: Интер 2:1 Бавария

Два гиганта. Один путь в полуфинал

"Интер" – единственный итальянский клуб, оставшийся в турнире. Миланцы близки к мечте – они уверенно провели первый матч и почти не пропускают на "Сан-Сиро".

Но "Бавария" не сдается. Финал пройдёт в Мюнхене – и команда намерена добраться туда любой ценой. Несмотря на потери, немцы готовы сражаться до конца.

Потери:

Бавария: Мусиала, Нойер, Дэвис, Упамекано и Ито – вне заявки.

Интер: все лидеры в строю.

"Интер силён, но и мы не сдадимся. Борьба будет до конца", – пообещал тренер мюнхенцев.

Полуфинал уже на горизонте

"ПСЖ" и "Барселона" - первые участники следующей стадии. Сегодня к ним присоединятся ещё двое.

На кону престиж, история и шанс поднять заветный кубок над головой.

Это не просто футбол. Это Лига чемпионов - турнир, где рождаются легенды.


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URL: https://www.vb.kg/445072
Теги:
футбол
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