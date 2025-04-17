Латиф Гандилов: "Наша задача - объяснить молодежи, где правда, а где ложь"

- Всё наше поколение выросло на рассказах о Великой Отечественной войне. Наши отцы и деды говорили о ней, а мы слушали. Это была та атмосфера, в которой мы формировались, - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Сейфаддин оглы Гандилов на Дне Памяти "Пока мы едины - мы непобедимы", прошедшем в Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына.

По его словам, несмотря на численность населения в 3,4 миллиона человек на 1941 год, более 300 тысяч азербайджанцев отдали жизни за Победу.

- Я всю жизнь работал в сфере идеологии. И меня всегда волновал вопрос: как мог народ, подаривший человечеству Баха, Бетховена, Шумана, пойти за человеком по фамилии Гитлер? Ответ прост: когда ложь становится государственной политикой, когда народу внушают чувство национального превосходства - история делает страшный разворот. Именно это и случилось, - отметил дипломат.

Он напомнил, что Геббельс - идеолог Третьего рейха - заявлял: ложь, повторяемая каждый день, становится истиной.

- Поэтому наша задача - объяснить молодёжи, где правда, а где ложь. Чтобы трагедии не повторялись, - подчеркнул Гандилов.

Посол напомнил, что, несмотря на техническое превосходство, на первых порах фашистская Германия недооценила решимость, идеологию и мобилизационные возможности советского народа, а также климат и дух сопротивления.

- Фашизм показал своё истинное лицо уже с первого шага на советскую землю. Жестокость по отношению к мирным жителям, пренебрежение к человеческой жизни - это и стало началом их конца, - добавил он.

Азербайджанцы внесли значительный вклад в Победу. Республика стала энергетическим сердцем фронта - азербайджанские учёные разработали горючее, которое не замерзало в морозы. Это стало стратегическим преимуществом: когда немецкие самолёты не могли взлететь - советская техника шла вперёд.

- Дважды Герой Советского Союза Ази Асланов командовал 35-й гвардейской танковой бригадой. Он освобождал Беларусь, брал Минск. Перед боем под Молодечно он приказал включить в 4 утра все моторы - танки, тракторы, машины. Грохот был такой, что немцы подумали, будто у русских новое оружие. Город был освобождён - без единого выстрела, - рассказал Гандилов.

Особое внимание дипломат уделил подвигам азербайджанцев за пределами СССР.

- Более тысячи наших партизан сражались в Беларуси. В освобождении Франции участвовали около тысячи азербайджанцев. Один из них стал Героем Франции. А имя Мехти Гусейнзаде - в числе легенд. Он создал подпольную организацию из военнопленных и устраивал дерзкие диверсии. Один он уничтожил около 600 солдат противника и 150 танков. Немцы объявили за его голову награду. Он погиб в Словении, но остался навсегда героем, - добавил он.

В завершение посол поделился семейной историей.

- Отец рассказывал, как во время войны ели жмых. Бабушка говорила - утром они копали окопы для обороны Кавказа, а вечером шли работать на нефтяные вышки. Так ковалась Победа. Сейчас молодёжь иногда делает ошибочные выводы, не зная истории. Наша задача - рассказать правду. Пусть земля будет пухом нашим героям. Да здравствует дружба народов! Да здравствует наша общая Победа! - сказал Латиф Гандилов.

Организатором мероприятия выступил Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" при поддержке Совета безопасности КР. Главная цель проекта - напомнить молодёжи Кыргызстана о событиях Великой Отечественной войны и о вкладе, который внёс наш народ в Великую Победу.