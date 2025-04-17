Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 98.70 - 99.62

Сотрудники ГНС изъяли 1 820 пачек сигарет без акцизных марок

219  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники Государственной налоговой службы в ходе налогового рейдового контроля выявили незаконную табачную продукцию на рынке "Береке" города Джалал-Абад. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, на одной из торговых точек рынка изъято 1 820 пачек табачных изделий на общую сумму более 200 тыс. 200 сомов. Продукция не имела акцизных марок и соответствующих сопроводительных документов.

По данному факту на месте оформлены первоначальные процессуальные документы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, материалы переданы в правоохранительные органы для правовой оценки.

Напомним, что за реализацию до 1000 единиц сигарет без акцизных марок предусмотрен штраф в размере 65 тыс. сомов, а за более 1000 единиц грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Налоговая служба призывает предпринимателей не реализовывать табачную продукцию без акцизных марок и тщательно проверять подлинность и соответствие акцизной марки.

Мероприятия по выявлению незаконного хранения и реализации табачной продукции проводятся на регулярной основе на всей территории страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445102
Теги:
ГНС, Джалал-Абадская область, табак
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  