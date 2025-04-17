Сотрудники ГНС изъяли 1 820 пачек сигарет без акцизных марок

Сотрудники Государственной налоговой службы в ходе налогового рейдового контроля выявили незаконную табачную продукцию на рынке "Береке" города Джалал-Абад. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, на одной из торговых точек рынка изъято 1 820 пачек табачных изделий на общую сумму более 200 тыс. 200 сомов. Продукция не имела акцизных марок и соответствующих сопроводительных документов.

По данному факту на месте оформлены первоначальные процессуальные документы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, материалы переданы в правоохранительные органы для правовой оценки.

Напомним, что за реализацию до 1000 единиц сигарет без акцизных марок предусмотрен штраф в размере 65 тыс. сомов, а за более 1000 единиц грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Налоговая служба призывает предпринимателей не реализовывать табачную продукцию без акцизных марок и тщательно проверять подлинность и соответствие акцизной марки.

Мероприятия по выявлению незаконного хранения и реализации табачной продукции проводятся на регулярной основе на всей территории страны.