Усик и Дюбуа сразятся за титул абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер Александр Усик встретится с британцем Даниэлем Дюбуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Об этом сообщает авторитетное издание The Ring.

По информации источника, бой состоится 12 июля 2025 года на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Переговоры между представителями спортсменов находятся на финальной стадии и близки к завершению.

38-летний Усик остается непобежденным в профессиональной карьере - на его счету 23 победы, включая две ключевые победы над Тайсоном Фьюри в 2024 году. Журнал The Ring признал Усика боксёром года по итогам прошлого сезона.

Соперником украинца станет 27-летний Даниэль Дюбуа, обладающий впечатляющей статистикой - 22 победы, из них 21 нокаутом, и 2 поражения. Британец известен своей нокаутирующей мощью и будет стремиться отобрать у Усика все пояса.

Предстоящий поединок станет одним из главных событий в мире бокса в 2025 году и определит, кто станет настоящим королем тяжелого веса.