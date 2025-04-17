"Альянс Алтын" организовал местным активистам экскурсию на Джеруй

Представители общественных объединений "Герои Апреля" и "Народное Единство Таласа" посетили золотодобывающее предприятие Джеруй, расположенное в Таласской области. Об этом сообщили в компании "Альянс Алтын", ведущей разработку рудника.

Гости осмотрели золотоизвлекательную фабрику, хвостохранилище, ознакомились с организацией производственных процессов, а также с условиями труда сотрудников, побывали в столовой и общежитиях. Участники поездки задали интересующие их вопросы и получили развернутые ответы от специалистов компании.

Герой Апрельской революции Анарбек Рыскулбеков, побывав на предприятии, подчеркнул, что Джеруй - важная производственная площадка, с которой жители региона связывают серьезные ожидания:

"Здесь каждый месяц происходят перемены - и это заметно. Когда мы приезжали пару лет назад, подобного оборудования еще не было. Сейчас это уже действительно современный завод. Название "Джеруй" теперь полностью себя оправдывает. Раньше у нас было иное представление. Сегодня мы убедились во всем лично - компания действует открыто и прозрачно. Хочется пожелать дальнейших успехов. Пусть развивается наш Талас. По правде говоря, кроме этого рудника у нас нет другого крупного промышленного объекта, которому можно доверять", - отметил он.

С начала запуска производственного цикла компания "Альянс Алтын" перечислила в госбюджет порядка 27 миллиардов сомов в виде налогов. Кроме того, в рамках поддержки региона в местные фонды было направлено 1,8 миллиарда сомов.

Гражданский активист и председатель объединения "Народное Единство Таласа" Серен Шейшенов также положительно оценил увиденное:

"Некоторые пытаются превратить тему Джеруя в политический вопрос. Это не нужно - речь идет о промышленности, которая дает реальную пользу стране и ее гражданам. Я все снял на видео - при желании могу показать и пояснить. В отличие от многих других золотодобывающих предприятий, здесь применяются современные методы, позволяющие извлекать металл безопасным способом. Для нас это значимое достижение", - сказал он.

На объекте занято более 1500 человек, из которых около 80% - жители Таласской области. Активисты отметили важность привлечения населения к работе на руднике, а также выразили признательность за достойные бытовые условия, созданные для сотрудников..

Компания "Альянс Алтын" открыта к взаимодействию с государственными учреждениями, общественными структурами и жителями региона. В течение года она регулярно организует подобные визиты, не отказывая никому - будь то студенты, преподаватели или представители гражданского сектора.