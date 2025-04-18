В КР приложение "Мой свет" скачали более 3 млн пользователей

В последние годы в Кыргызстане активно реализуется курс на цифровизацию и автоматизацию процессов в энергетической сфере. Одним из ключевых достижений стало внедрение мобильного приложения "Мой свет", запущенного ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" для обслуживания потребителей и цифровизации процессов электроснабжения.

Приложение "Мой свет" ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" (НЭСК) предназначено для бытовых абонентов и предоставляет удобный способ управления услугами электроснабжения.

Основные функции приложения:

Электронные счета: Получение и просмотр счетов за электроэнергию в электронном виде.

Информация о потреблении: Отображение количества потребленных киловатт-часов, суммы к оплате и сроков оплаты.

Управление несколькими счетами: Возможность добавления нескольких лицевых счетов.

Уведомления: Получение уведомлений о плановых работах, задолженностях, переплатах и других важных событиях.

Переход на официальный сайт: Быстрый доступ к официальному сайту НЭСК для получения дополнительной информации.

Дополнительные возможности:

Push-уведомления: Оповещения в реальном времени о новых счетах, задолженностях, плановых работах и других событиях.

Интеграция с платежными системами: Возможность оплаты счетов через электронные кошельки, банковские приложения и терминалы.

Техническая поддержка: Круглосуточный колл-центр для консультаций и помощи по вопросам использования приложения

На сегодняшний день приложение "Мой свет" скачали уже более 3 миллионов пользователей и 98 % бытовых потребителей обеспечены электронными квитанциями через это приложение и выдача бумажных квитанций прекращена, что позволило сэкономить 44,1 тонны бумаги или 10,2 млн сомов.