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Трагедия в Хорватии: погиб бывший полузащитник сборной Никола Покривач

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- Самуэль Деди Ирие
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Хорватское футбольное сообщество скорбит по поводу трагической гибели бывшего полузащитника национальной сборной Николы Покривача. Ему было 39 лет.

Смертельная авария произошла 18 апреля недалеко от Карловаца. В ДТП с участием четырёх автомобилей погиб сам Покривач и ещё один человек из другой машины. Трое его одноклубников из любительского клуба NK Vojnić '95 получили серьёзные травмы, двое из них - в критическом состоянии.

Никола Покривач родился 26 ноября 1985 года в городе Чаковец. За свою карьеру он успел поиграть в ряде известных клубов - "Динамо Загреб", "АС Монако", "Ред Булл Зальцбург". В составе сборной Хорватии он провёл 15 матчей с 2008 по 2010 год и входил в заявку на чемпионат Европы 2008 года.

В 2015 году Покривач завершил профессиональную карьеру - врачи диагностировали у него лимфому Ходжкина. Несмотря на тяжёлую болезнь, он не сдался: мужественно боролся, а позже вернулся к футболу - на любительском уровне и в качестве тренера молодёжи.

Футбольный союз Хорватии (HNS) выразил глубокие соболезнования семье и близким. Президент HNS Мариян Кустич отметил:

- Невозможно найти слова утешения в такой шокирующий и невообразимо печальный момент, когда мы теряем молодую жизнь.

Клуб "Динамо Загреб" также отдал дань уважения бывшему игроку, назвав его страстным, преданным футболистом и любимым членом футбольной семьи.

У Николы остались жена Катарина и дочь. Его внезапная смерть стала тяжёлой утратой для всей Хорватии - и не только футбольной.


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URL: https://www.vb.kg/445180
Теги:
футбол, Хорватия
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