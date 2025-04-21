Трагедия в Хорватии: погиб бывший полузащитник сборной Никола Покривач

Хорватское футбольное сообщество скорбит по поводу трагической гибели бывшего полузащитника национальной сборной Николы Покривача. Ему было 39 лет.

Смертельная авария произошла 18 апреля недалеко от Карловаца. В ДТП с участием четырёх автомобилей погиб сам Покривач и ещё один человек из другой машины. Трое его одноклубников из любительского клуба NK Vojnić '95 получили серьёзные травмы, двое из них - в критическом состоянии.

Никола Покривач родился 26 ноября 1985 года в городе Чаковец. За свою карьеру он успел поиграть в ряде известных клубов - "Динамо Загреб", "АС Монако", "Ред Булл Зальцбург". В составе сборной Хорватии он провёл 15 матчей с 2008 по 2010 год и входил в заявку на чемпионат Европы 2008 года.

В 2015 году Покривач завершил профессиональную карьеру - врачи диагностировали у него лимфому Ходжкина. Несмотря на тяжёлую болезнь, он не сдался: мужественно боролся, а позже вернулся к футболу - на любительском уровне и в качестве тренера молодёжи.

Футбольный союз Хорватии (HNS) выразил глубокие соболезнования семье и близким. Президент HNS Мариян Кустич отметил:

- Невозможно найти слова утешения в такой шокирующий и невообразимо печальный момент, когда мы теряем молодую жизнь.

Клуб "Динамо Загреб" также отдал дань уважения бывшему игроку, назвав его страстным, преданным футболистом и любимым членом футбольной семьи.

У Николы остались жена Катарина и дочь. Его внезапная смерть стала тяжёлой утратой для всей Хорватии - и не только футбольной.