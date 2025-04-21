В Сокулуке задержали бывшего члена ОПГ за кражу телефонов

Сотрудниками ГУВД Чуйской области задержан подозреваемый, ранее состоявший на оперативном учете как член организованной преступной группы в совершении эпизодных карманных краж. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 31 марта в милицию обратился гражданин Б.Т. с заявлением о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 31 марта 2025 года из маршрутного такси №302 из кармана тайно похитили его сотовый телефон марки "Айфон-14" и скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 (Кража) УК КР.

С аналогичным заявлением обратился еще один житель Сокулукского района, у которого был похищен сотовый телефон "Айфон-15 Про Макс". Его заявление также было зарегистрировано и возбуждено уголовное дело.

При проведении рейдовых мероприятий под наименованием "Скотокрадство" сотрудниками милиции Чуйской области был установлен подозреваемый, им оказался гражданин Р.А. 1993 года рождения, ранее неоднократно судимый и состоявший на оперативном учете в МВД как член ОПГ. Он был водворен в ИВС.

Расследование по уголовному делу продолжается, также устанавливается причастность Р.А. к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Чуйской области.