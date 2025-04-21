Погода
$ 86.78 - 87.27
€ 98.42 - 99.37

В Сокулуке задержали бывшего члена ОПГ за кражу телефонов

256  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками ГУВД Чуйской области задержан подозреваемый, ранее состоявший на оперативном учете как член организованной преступной группы в совершении эпизодных карманных краж. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 31 марта в милицию обратился гражданин Б.Т. с заявлением о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 31 марта 2025 года из маршрутного такси №302 из кармана тайно похитили его сотовый телефон марки "Айфон-14" и скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 (Кража) УК КР.

С аналогичным заявлением обратился еще один житель Сокулукского района, у которого был похищен сотовый телефон "Айфон-15 Про Макс". Его заявление также было зарегистрировано и возбуждено уголовное дело.

При проведении рейдовых мероприятий под наименованием "Скотокрадство" сотрудниками милиции Чуйской области был установлен подозреваемый, им оказался гражданин Р.А. 1993 года рождения, ранее неоднократно судимый и состоявший на оперативном учете в МВД как член ОПГ. Он был водворен в ИВС.

Расследование по уголовному делу продолжается, также устанавливается причастность Р.А. к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Чуйской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445198
Теги:
задержание, кража, Сокулукский район, Чуйская область, общественный транспорт, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  