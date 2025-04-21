Папа Римский Франциск скончался на 88-м году жизни

Ватикан объявил о смерти Папы Римского Франциска. Он ушёл из жизни на 88-м году, став первым понтификом из Латинской Америки и одним из самых влиятельных лидеров Католической церкви XXI века.

Смерть понтифика наступила в Ватикане, в его резиденции. В течение последних лет Папа Франциск сталкивался с рядом проблем со здоровьем, включая операцию на кишечнике и артрит, однако продолжал выполнять свои обязанности, уделяя особое внимание вопросам мира, бедности и экологии.

Краткая биография

Настоящее имя Папы Франциска - Хорхе Марио Бергольо. Он родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе, Аргентина, в семье итальянских иммигрантов. До вступления в духовный сан работал химиком, позже вступил в орден иезуитов. В 1998 году стал архиепископом Буэнос-Айреса, в 2001 - кардиналом.

13 марта 2013 года он был избран 266-м Папой Римским, став первым понтификом неевропейского происхождения за более чем тысячу лет. Он взял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского, символа бедности и мира.

Папа Франциск стал известен своим простым стилем жизни, отказом от роскоши и открытостью к диалогу с представителями других конфессий и атеистами. Он выступал за социальную справедливость, защищал мигрантов, поднимал вопросы изменения климата и неоднократно призывал к прекращению войн по всему миру.