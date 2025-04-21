В центре отдыха "Сантропе" выстрелили в мужчину. Подозреваемый задержан

В центре отдыха "Сантропе" выстрелили в мужчину. Подозреваемый находился в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

4 июля 2024 года на территории бассейна "Сантропе" расположенного в селе Ленинское, между гражданами К.К. и Ш.К. произошёл конфликт, в ходе которого К.К. произвёл два выстрела из травматического пистолета в гражданина Г.К. Пострадавший с огнестрельными ранениями в область лица был доставлен в Чуйскую областную больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 130 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В ходе следствия личность подозреваемого была установлена - им оказался житель села Ленинское, гражданин К.К. 1986 года рождения, который после совершения преступления скрылся и выехал за пределы страны.

17 апреля 2025 года в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили местонахождение разыскиваемого, который был задержан и водворён в ИВС. Следственные действия продолжаются.