Погода
$ 86.78 - 87.27
€ 98.42 - 99.37

В центре отдыха "Сантропе" выстрелили в мужчину. Подозреваемый задержан

356  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В центре отдыха "Сантропе" выстрелили в мужчину. Подозреваемый находился в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

4 июля 2024 года на территории бассейна "Сантропе" расположенного в селе Ленинское, между гражданами К.К. и Ш.К. произошёл конфликт, в ходе которого К.К. произвёл два выстрела из травматического пистолета в гражданина Г.К. Пострадавший с огнестрельными ранениями в область лица был доставлен в Чуйскую областную больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 130 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В ходе следствия личность подозреваемого была установлена - им оказался житель села Ленинское, гражданин К.К. 1986 года рождения, который после совершения преступления скрылся и выехал за пределы страны.

17 апреля 2025 года в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили местонахождение разыскиваемого, который был задержан и водворён в ИВС. Следственные действия продолжаются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445227
Теги:
задержание, стрельба, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  