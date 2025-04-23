Трамп: "Суд над каждым мигрантом займет 200 лет"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна не может позволить себе проводить судебные слушания по каждому делу в отношении нелегальных мигрантов. По его словам, на это потребовалось бы порядка 200 лет. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social, подчеркнув необходимость быстрой депортации преступников и лиц, находящихся в США без законных оснований.

Ранее The Washington Post сообщила о планах Трампа депортировать в 2025 году до 1 млн мигрантов. Эта цифра более чем вдвое превышает исторический максимум в 400 тыс. депортаций за год, зафиксированный при президентстве Барака Обамы.

Тем не менее, по оценке аналитиков издания, достижение такой цели представляется маловероятным из-за ограниченного финансирования и нехватки кадров. Кроме того, большинство мигрантов, согласно действующему законодательству, имеют право на судебное слушание перед депортацией, что существенно замедляет процесс.

После начала второго срока Дональда Трампа его администрация прекратила публикацию официальной статистики по числу высланных мигрантов. Однако, по данным Министерства внутренней безопасности США, с начала года страну покинули 117 тысяч человек.