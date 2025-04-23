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Как малообеспеченные семьи могут получить бесплатное медобслуживание

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Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) напоминает, что дети из малообеспеченных семей в возрасте до 16 лет, а также обучающиеся в образовательных школах, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание. Это право сохраняется за ними до окончания обучения, но не более чем до достижения возраста 18 лет.

Как подтвердить право на помощь?

Для получения бесплатного медицинского обслуживания необходимо предъявить справку из органов социального развития, подтверждающую статус малообеспеченной семьи.

Какие услуги предоставляются бесплатно?

В рамках Программы государственных гарантий в Центрах семейной медицины предоставляются:

осмотр и консультация специалистов;

назначение лечения;

проведение вакцинации в рамках Национального календаря прививок;

инъекции (без предоставления лекарств и шприцов);

базовые и дополнительные лабораторные исследования (всего 54 вида);

50% скидка на реабилитационные и физиотерапевтические процедуры, услуги дневного стационара, УЗИ и рентгенографию.

Льготное лекарственное обеспечение:

До 90% скидки на лекарства при следующих заболеваниях:

бронхиальная астма;

параноидная шизофрения;

аффективные расстройства различного генеза;

эпилепсия;

онкологические заболевания в терминальной стадии.

До 50% скидки на лекарства при других заболеваниях (перечень медикаментов указаны в Справочнике, который есть у каждого семейного врача)

Важные условия для получения помощи:

Прикрепление к семейному врачу (необходимы паспорт или ID-карта).

Наличие направления от врача на обследования или госпитализацию (кроме экстренных случаев).

Особенности госпитализации:

При плановой госпитализации пациенты могут получать бесплатное лечение до двух раз в год (за исключением детей до 6 лет). Третья и последующие госпитализации оплачиваются как для застрахованных граждан, только при наличии направления от врача.

В случае отсутствия направления семейного врача взимается максимальная сумма сооплаты.

Экстренная помощь:

Скорая медицинская помощь предоставляется бесплатно до выведения пациента из состояния, угрожающего жизни.

Для разъяснений и получения дополнительной информации можно обратиться на горячую линию по номеру 113.


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URL: https://www.vb.kg/445277
Теги:
ФОМС, медицина, врачи, Помощь
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