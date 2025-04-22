Тимур Турлов: "Городская среда - это лицо нации"

В городе Конаев завершилось масштабное благоустройство набережной Капшагайского водохранилища. Один из самых ярких примеров успешного государственно-частного партнёрства стал доступен жителям и гостям региона. Ключевую роль в реализации проекта сыграл международный холдинг Freedom Holding Corp. и его основатель Тимур Турлов.

Торжественное открытие новой набережной состоялось в апреле 2025 года. Символично, что участие в нём принял генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, выступивший инициатором и главным инвестором проекта. Финансирование, составившее 4,53 миллиарда тенге, было полностью обеспечено дочерней структурой холдинга - АО "Freedom Life".

Больше, чем благоустройство: новый центр притяжения для Конаева

До 2024 года участок берега Капшагайского водохранилища оставался неосвоенным и мало приспособленным для полноценного отдыха. Однако уже летом того же года стартовали строительные работы, и за несколько месяцев территория была полностью преобразована.

Сегодня новая набережная - это современное общественное пространство с вымощенными пешеходными дорожками, освещением, скамейками, зелёными зонами, а также детскими и спортивными площадками, уличными тренажёрами и воркаут-зоной. Одной из "визитных карточек" стал каскадный фонтан, обустроенный у спуска к пляжной линии, а также террасы для отдыха у воды.

Инфраструктура с социальным смыслом

Проект был реализован в тесном взаимодействии с администрацией региона. Аким Алматинской области Марат Султангазиев подчеркнул, что такая инициатива - это не просто благоустройство, а часть новой стратегии развития регионального туризма и повышения качества городской жизни.

"Создание комфортной среды для жителей и гостей региона напрямую влияет на имидж и экономику области. Мы благодарны Freedom Holding за поддержку и инициативность", - отметил Султангазиев.

По завершении работ обновлённая набережная была передана в коммунальную собственность города, а праздничное открытие сопровождалось концертной программой с участием казахстанских артистов.

Тимур Турлов: бизнес как партнёр общества

Глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отметил, что компания последовательно реализует стратегию социальных инвестиций:

"Городская среда - это лицо нации. Мы видим огромный потенциал в социальных и экологичных инициативах. Участие в таких проектах - это не только ответственность, но и часть нашей философии: делать полезные вещи, которые остаются. Благоустроенная набережная в Конаеве - пример того, как бизнес может менять облик города и качество жизни людей", - сказал Тимур Турлов на церемонии открытия.

Председатель правления "Freedom Life" Азамат Ердесов также подчеркнул:

"Мы фокусируемся на проектах, которые создают практическую ценность для общества. Важно не просто инвестировать, а делать это осмысленно - в инфраструктуру, в людей, в будущее".

Краткая биография Тимура Турлова

Тимур Русланович Турлов - предприниматель, инвестор, основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp. Родился в 1987 году, окончил Финансовый университет при Правительстве РФ. Тимур Турлов начал карьеру в брокерском бизнесе, а уже в 2011 году основал Freedom Finance в Казахстане.

Под его руководством холдинг вырос в международную структуру, охватывающую 22 страны. В 2019 году компания провела IPO на Nasdaq под тикером FRHC. Сегодня Freedom Holding - один из крупнейших поставщиков цифровых финансовых решений в странах СНГ и Центральной Азии, с интересами в банкинге, инвестициях, страховании, телекоммуникациях и IT-инфраструктуре.

Тимур Турлов также известен как активный меценат и сторонник устойчивого развития. Его инициатива по созданию дата-центра Freedom Cloud в Алматы и поддержка проектов городской инфраструктуры подтверждают его стремление к комплексному развитию страны и региона.

Конаев - только начало

Открытие набережной - не единичная инициатива. Тимур Турлов уже объявил, что Freedom Holding планирует поддерживать аналогичные проекты в других городах Казахстана, развивая как инфраструктуру отдыха, так и цифровую и финансовую среду.