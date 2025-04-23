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Садыр Жапаров выразил соболезнования народу Индии в связи с терактом

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Президент Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с терактом, произошедшим в городе Пахалгам. Об этом сообщает пресс-служба

"С глубокой скорбью воспринял весть о террористическом акте в городе Пахалгам, в результате которого погибли ни в чём не повинные люди. Это преступление не может быть оправдано, и мы считаем, что его организаторы и исполнители должны понести заслуженное наказание. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших, разделяю их горе и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и раненым", - говорится в телеграмме.

Напомним, 22 апреля в Джамму и Кашмире на севере Индии произошёл теракт с жертвами среди туристов. По данным СМИ, не менее 28 человек погибли и 17 получили ранения в результате теракта.


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URL: https://www.vb.kg/445290
Теги:
Индия, соболезнование, теракт, Садыр Жапаров
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