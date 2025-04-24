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ГКНБ задержаны директор и главный инженер Базар-Коргонского водоканала

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- Назгуль Абдыразакова
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Выявлена устойчивая коррупционная схема в виде присвоения должностными лицами МП "Базар-Коргон Водоканал" денежных средств, полученных от абонентов предприятия, сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, директор А.К.Э., главный инженер С.Ш.З. и технический специалист Ж.А.Ж. МП "Базар-Коргон Водоканал" под предлогом необходимости проведения ремонтных работ и замены якобы аварийных водопроводных труб города, незаконно собирали у контролеров денежные средства, которые затем присваивались. При этом в целях сокрытия указанных фактов, денежные средства фиктивно списывались должностными лицами предприятия.

В результате оперативно-следственных мероприятий указанные лица были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время назначена проверка финансово-хозяйственной деятельности МП "Базар-Коргон Водоканал" на предмет установления размера нанесенного ущерба государству.


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URL: https://www.vb.kg/445318
Теги:
Базар-Коргонский район, Джалал-Абадская область, задержание, ГКНБ
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