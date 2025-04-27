Начнет ли Пакистан войну с Индией? Эксперт прокомментировал ситуацию

Индийский политолог, научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан заявил РИА Новости, что сейчас Пакистан вряд ли способен решиться начать полномасштабную войну с Индией из-за вод реки Инд.

"Я не думаю, что Пакистан способен на это в данный момент, особенно если учесть их очень уязвимую экономическую ситуацию. Мне не кажется, что у них есть возможность начать наступление войск на Индию",

прокомментировал свое видение ситуации индийский политолог.

Также, по словам Унникришнана, у Индии нет технической возможности немедленно и полностью перекрыть Пакистану воду из реки Инд.

"Я не думаю, что у Индии есть возможность технически полностью прекратить снабжение водой",

считает политолог.

При этом он назвал серьезной угрозой прекращение водоснабжения Пакистана, так как сельское хозяйство этой страны очень сильно зависит от воды реки Инд. Ранее издание Tribune India отмечало, что Нью-дели могут потребоваться десятки лет, чтобы сделать новый отвод речного стока.

Договор о водах Инда - это соглашение, регулирующее распределение водных ресурсов между Пакистаном и Индией. Документ был подписан в 1960 году и закрепил контроль Нью-Дели над восточными реками - Рави, Биас и Сатледж. В свою очередь Исламабад получил контроль над западными реками Инд, Джелум и Чинаб. Согласно договоренности, индийская сторона обязана пропускать воду западных рек в Пакистан. Пакистанское сельское хозяйство, которое на 80 процентов зависит от орошения из реки Инд, оставляет 21% от ВВП Пакистана и обеспечивает работой 45 процентов трудоспособного населения страны.

Напомним, напряженность между Пакистаном и Индией обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам. Несколько террористов открыли огонь по туристам. При этом погибло 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за террористический акт взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористами из организации "Лашкар-и-Тайба"*.

В ответ на террористический акт комитет по безопасности Индии принял решение сократить численность сотрудников посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный сухопутный пограничный переход между двумя странами Вагах - Аттари.

Кроме того, индийские власти потребовали от всех пакистанцев, попавших на территорию Индии через этот пограничный переход, покинуть Индию до 1 мая. Также Нью-Дели прекратил выдачу индийских виз пакистанцам и запретил гражданам Пакистана въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии. Тем, кто уже въехал, дали двое суток на обратный выезд.

В ответ Исламабад приостановил торговлю с Индией, включая торговлю, которая ведется через третьи страны. Также Пакистан объявил всех индийских военных советников в Исламабаде персонами non grata (нежелательными лицами), приостановил выдачу виз гражданам Индии и закрыл свое воздушное пространство для полетов гражданских воздушных судов индийских авиакомпаний.

Кроме этого, в Исламабаде предупредили, что попытка Нью-Дели остановить или отвести от пакистанской территории поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут расцениваться как акт войны.

Источник: Военное дело