Кыргызстан и Казахстан обсудили мероприятия по борьбе с саранчой

Состоялась видеоконференция с участием руководства Департамента химизации, защиты и карантина растений Кыргызской Республики, начальников Чуйского и Таласского областных управлений, а также председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Республики Казахстан С. Каныбекова и специалистов ведомства.

Цель встречи – координация и организация совместных действий по борьбе с вредоносными саранчовыми в приграничных районах Кыргызстана и Казахстана.

В ходе видеоконференции Турсунбек Кубанычбеков проинформировал участников о текущей ситуации по состоянию на 24 апреля 2025 года. По его словам, в настоящее время государственные мероприятия по борьбе с саранчой активно проводятся в южных областях Кыргызстана. Ситуация находится под контролем департамента – в полном объёме задействована необходимая техника и обеспечено достаточное количество пестицидов.

На указанную дату на территории Чуйской и Таласской областей, граничащих с Казахстаном, выход саранчи не зафиксирован. В то же время специалисты областных управлений проводят широкомасштабные мониторинговые исследования.

Кыргызская сторона предложила казахстанским коллегам разработать план совместных мероприятий в рамках Межправительственного соглашения и реализовать практические шаги по борьбе с вредоносными насекомыми на основе этого плана.

В свою очередь, председатель КГИАПК С. Каныбеков ознакомил участников с ситуацией в Казахстане, в том числе в приграничных с Кыргызстаном областях. По его данным, на сегодняшний день в Жамбылской области обследовано 176,0 тыс. гектаров, в Алматинской области – 63,4 тыс. гектаров. В очагах распространения вредителей проведены химические обработки с использованием специализированной техники.

Казахстанские специалисты отметили, что риск перелёта саранчи с приграничной территории Казахстана в Кыргызстан и нанесения ущерба сельскому хозяйству на сегодняшний день минимален, так как, как подчеркнули участники, мероприятия по химической обработке были своевременно и оперативно проведены.

По итогам видеоконференции стороны сошлись во мнении о необходимости продолжения совместных мероприятий, направленных на предупреждение распространения вредоносных саранчовых с одной страны на территорию другой и защиты сельскохозяйственных угодий