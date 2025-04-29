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На кыргызско-таджикской границе начали устанавливать заграждение

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В районе стелы, на стыке границ Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, а именно в местности Кошмоло Торт-Гульского айыл аймагы Баткенского района, сегодня начаты работы по установке ограждений на кыргызско-таджикской государственной границе.

Как сообщили в полномочном представительстве президента в Баткенской области, заместитель председателя кабмина - председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев принял участие в запуске работ в онлайн-формате и дал старт процессу.

На мероприятии присутствовали первый заместитель председателя ГКНБ - директор Государственной пограничной службы Абдикарим Алимбаев, специальный представитель кабинета министров Кыргызской Республики по вопросам границ Назырбек Борубаев, полномочный представитель президента в Баткенской области Айбек Шаменов, а также пограничники.

Для обеспечения хода работ в районе установлено специальное полевое лагерное поселение, созданы условия для пограничников, доставлена необходимая техника.

На первом этапе планируется натянуть заграждение вдоль 420 километров кыргызско-таджикской государственной границы. Работы планируется завершить до конца текущего года.

Отметим, что ранее были завершены работы по делимитации кыргызско-таджикской границы, и 13 марта 2025 года в Бишкеке главы двух государств подписали соглашение о границе.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/445465
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан
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