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В Бишкеке задержаны сотрудники СБНОН, подозреваемые в сбыте наркотиков

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Госкомитет национальной безопасности Кыргызской Республики совместно с СВР ГУВД столицы выявил и пресёк канал сбыта наркотических средств, организованный, по данным следствия, самими сотрудниками милиции.

Как сообщили в ГКНБ, в поле зрения силовиков попали оперативники СБНОН ГУВД г. Бишкек. Установлено, что на протяжении длительного времени они занимались незаконной реализацией наркотиков как растительного, так и синтетического происхождения.

29 апреля с поличным при передаче очередной партии наркотических веществ в крупном размере был задержан капитан милиции "Б.Д.М.". Вместе с ним задержан и лейтенант милиции "Г.М.Б.", действовавший, по версии следствия, в сговоре.

В ходе обысков по месту жительства и службы подозреваемых были обнаружены дополнительные запрещённые вещества. Назначены соответствующие экспертизы, ведутся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела.

В настоящее время капитан "Б.Д.М." водворён в ИВС СИЗО ГКНБ КР, лейтенант "Г.М.Б." - в СИЗО-1 города Бишкек.

В ГКНБ подчёркивают, что работа по выявлению недобросовестных сотрудников в рядах правоохранительных органов будет продолжена.


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URL: https://www.vb.kg/445483
Теги:
ГКНБ, задержание, наркотики, Бишкек
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