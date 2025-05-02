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В Кыргызстане стартует масштабная программа поддержки предпринимателей

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- Бакыт Басарбек
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С мая 2025 года в Кыргызстане запускается шестилетний проект по государственной поддержке малого и среднего бизнеса. Речь идет о долгосрочной программе, рассчитанной до 2030 года, которая будет способствовать устойчивому экономическому росту, развитию ключевых отраслей, созданию новых рабочих мест и расширению доступа к финансовым ресурсам, сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

Проект финансируется за счет республиканского бюджета и собственных средств ОАО "Микрокредитная компания "Фонд развития предпринимательства" (ФРП). На первом этапе предусмотрено 500 миллионов сомов.

Что предлагают бизнесу

Условия, по меркам действующих рыночных ставок, более чем привлекательные:

годовая ставка - 8 процентов;

срок кредитования - до 5 лет;

максимальная сумма одного кредита - до 5 миллионов сомов.

Государство берет на себя часть процентной нагрузки: Кабинет Министров, в лице Министерства финансов, будет субсидировать ставку в размере 4 процентов. Благодаря этому предприниматели смогут получить заем по конечной ставке в 8% годовых. Субсидии будут выделяться траншами - в зависимости от срока кредита и заявок от ФРП.

Приоритет - производству и сервису

Финансирование планируют направить в приоритетные для экономики отрасли: пищевую и текстильную промышленность, химическую и фармацевтическую отрасли, производство резиновых и пластиковых изделий, электронного и электротехнического оборудования, строительных материалов. Кроме того, кредиты будут доступны для проектов в сферах туризма, образования, здравоохранения, а также для стартапов.

Финансовые средства будут выдаваться на возвратной основе, с использованием так называемого револьверного механизма: это значит, что возвращенные деньги вновь будут пущены в оборот - на повторное кредитование новых заявителей.

Кто отвечает за реализацию

Координацией проекта займутся три ключевых института:

Министерство экономики и коммерции КР,

Министерство финансов КР,

ОАО "Фонд развития предпринимательства".


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URL: https://www.vb.kg/445533
Теги:
кредит, Кыргызстан, предприниматель
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