США победили фашизм - по версии Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая официальным Днем Победы во Второй мировой войне. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, не забыв подчеркнуть, что "именно США сделали для победы больше, чем любая другая страна".

"Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна - несравнимо больше. Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября - Днем Победы в Первой мировой" - отметил Трамп.

Такая неоднозначная интерпретация истории со стороны лидера США вызвала немало споров - как в экспертной среде, так и среди пользователей соцсетей.

Историки напоминают: формальная капитуляция нацистской Германии была подписана вечером 8 мая 1945 года в Реймсе. Однако окончательный акт о безоговорочной капитуляции - уже в ночь на 9 мая - подписали в Карлсхорсте, при участии советской стороны. Именно эта дата и стала ключевой для стран постсоветского пространства.

Оценка вклада стран антигитлеровской коалиции в победу остается предметом международной дискуссии. При этом большинство военных историков сходятся во мнении: основной удар по нацистской машине нанес именно Советский Союз. На его долю пришлось около 80% сражений с силами вермахта. Потери СССР оцениваются в десятки миллионов жизней - как среди военных, так и среди гражданского населения. Для сравнения, США потеряли около 416 тысяч солдат на всех фронтах Второй мировой.

- США сыграли ключевую роль в поставках, открытии второго фронта и освобождении Западной Европы, - отмечают историки. - Но без героического сопротивления Красной армии на востоке исход войны был бы совершенно иным.

Так с какой целью Трамп объявил, что "именно США сделали для победы больше, чем любая другая страна"? По мнению некоторых аналитиков, вариантов может быть несколько:

Во-первых, в американской внутренней повестке все чаще звучат попытки переоценить роль США в мировой истории, зачастую преуменьшая вклад союзников, особенно СССР. Это укладывается в общую тенденцию нарастания геополитического соперничества с Россией и Китаем.

Во-вторых, 8 мая уже является официальной памятной датой в ряде стран Запада, и Трамп, фактически, лишь усиливает ее значение для США, закрепляя "американскую версию истории" как единственно верную. Тем более, делая акцент на "решающем вкладе" Америки, Трамп отчасти противопоставляет США остальному миру, следуя своей традиционной линии "Америка прежде всего".