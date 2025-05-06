Юные звезды "Дордоя" - чемпионы турнира в Джалал-Абаде

Команда Академии футбольного клуба "Дордой" (игроки 2014 года рождения) одержала уверенную победу на детском турнире BARSA ACADEMY JALALABAD CUP, прошедшем в Джалал-Абаде.

Соревнования собрали сильнейшие детские команды со всей страны, включая "Илбирс", "Туран", "Мурас Юнайтед", "Нефтчи", "Жаш Муун", "Заманбар" и других. Турнир стал настоящим испытанием на прочность - как в спортивном, так и в психологическом плане.

В финале юные игроки "Дордоя" продемонстрировали зрелую и организованную игру, уверенно обыграв "Мурас Юнайтед" со счётом 2:0. Победа принесла ребятам заслуженное первое место и почётный трофей.

Подопечные тренера Мирлана Чекирова на протяжении всего турнира показывали не только техническую подготовку, но и настоящий командный дух, что особенно впечатляет, учитывая их возраст.

Руководство Академии и тренерский штаб поздравили юных спортсменов, подчеркнув, что такие победы - результат системной подготовки, упорства и веры в команду с самого начала футбольного пути.

ФК "Дордой" пожелал своим воспитанникам новых достижений и ярких матчей в будущем.