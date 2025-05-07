Просрочка из США: почему КР нужно укреплять продовольственную безопасность

Случай с испорченным рисом из США вновь поднимает вопрос о необходимости усиления контроля властей за качеством импортируемых продуктов и поддержке отечественного агросектора для укрепления продовольственной безопасности Кыргызстана.

Недавний инцидент с поставкой 18 тонн испорченного риса из США, предназначенного для школьных столовых Кыргызстана, вызвал широкий общественный резонанс.

По этому поводу высказались и депутаты Жогорку Кенеша. На одном из заседания парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Алишер Эрбаев поинтересовался у представителей Минсельхоза тем, как в страну попал просроченный американский продукт.

"У нас что Кыргызстан свалочный полигон, что сюда привозят непригодный товар и тут его утилизируют? Кто выдавал гигиенические сертификаты на эту продукцию?", - спросил Эрбаев.

Ответа на этот вопрос, который волнует, конечно, не только парламентария никто из кыргызстанцев до сих пор не получил. Министерство сельского хозяйства подтвердило только, что рис ввезенный некоммерческой организацией Mercy Corps, был признан непригодным для употребления и уничтожен в Ошской области.

Этот случай говорит о том, насколько важно контролировать качество ввозимых в страну продуктов питания, особенно если речь идет о поставках для школ, детских садов, больниц и других учреждений, где находятся самые уязвимые категории граждан - дети, пожилые, люди с хроническими заболеваниями. Еще более тщательной проверки требует продукция, поступающая в страну по гуманитарным каналам, поскольку она минует рыночные фильтры качества.

"Поставки гуманитарной продовольственной помощи из США в Кыргызстан начались еще в начале 90-х годов. Это было обусловлено распадом Советского Союза: пока выстраивались новые внутренние производственные цепочки и формировалось внешнеэкономическое сотрудничество, США заняли определенную нишу на постсоветском пространстве, включая и продовольственную помощь. Однако уже в конце 90-х произошел первый серьезный скандал, связанный с поставкой некачественного продовольствия. Насколько я помню, речь шла о муке, зараженной насекомыми. Тогда журналисты провели собственное расследование и столкнулись с агрессивной реакцией охраны американского посольства, когда попытались получить комментарии", - рассказывает эксперт Игорь Шестаков.

Нужно отметить, качество продовольствия, поставляемого из США, вызывает вопросы не только из-за того, что в американских гумпоставках случаются просроченные или зараженные партии. Согласно данным Национального совета по защите природных ресурсов (NRDC), около 73% всех медицински важных антибиотиков в мире используются в животноводстве, причем значительная часть - в США. Это приводит к росту устойчивости бактерий к антибиотикам, что представляет серьезную угрозу для здоровья людей.

Кроме того, в США широко распространено использование генетически модифицированных организмов (ГМО) в сельском хозяйстве. По данным Министерства сельского хозяйства США, более 90% сои, кукурузы и хлопка в стране являются генетически модифицированными. В то время как в Кыргызстане и многих европейских странах использование ГМО строго регулируется или запрещено.

Проблема также усугубляется высоким потреблением ультрапереработанных продуктов в США, которые содержат большое количество сахара, соли и насыщенных жиров. Исследования показывают, что такие продукты повышают риск развития хронических заболеваний, включая диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания. Таким образом, даже условно качественные продукты из Штатов тоже представляет собой угрозу для здоровья человека.

В свете этих фактов, Кыргызстану необходимо пересмотреть политику в области продовольственной безопасности.

"Кыргызстан позиционирует себя как аграрная страна, тем не менее, по данным за 2024 год, страна смогла обеспечить себя только по семи позициям из девяти ключевых социально значимых продуктов. Причем и эти данные вызывают сомнения: например, по мясу - одной из позиций в списке - часть поставок обеспечивается импортом из Индии и Китая. То есть говорить о полной продовольственной независимости пока не приходится", - говорит Игорь Шестаков.

Вместе с тем, отмечает эксперт, есть и позитивные сдвиги. Одним факто в этом направлении является поддержка отечественного агросектора. Так, Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) уже профинансировал более 1,9 тыс. проектов в сфере сельского хозяйства на общую сумму 145 млн долларов. Эти проекты способствуют снижению зависимости от импорта и обеспечивают до 80% потребностей страны в основных продуктах питания, таких как молоко, куриное мясо, яйца и сахар.

"Есть и позитивные сдвиги. Например, в этом году был введен запрет на импорт яиц, чтобы поддержать отечественных производителей. Кыргызстан также обеспечивает себя картофелем, несмотря на повышенный спрос на него в странах Центральной Азии и России. Участие в Евразийском экономическом союзе дает нашей стране определенные преимущества, в том числе в части привлечения инвестиций в аграрный сектор. Совсем недавно сообщалось о разведении элитных пород баранов, стоимость которых достигает 100 тысяч долларов за одну особь. Это свидетельствует о высоком качестве и рыночной перспективе кыргызского мяса. Кроме того, проблема обеспечения страны сахаром также частично решена, и этот сектор развивается. Мы видим, что при грамотной политике и привлечении инвестиций Кыргызстан может не только обеспечить собственное население, но и стать экспортером сельхозпродукции. Однако многое по-прежнему зависит от миграционной политики: значительная часть трудоспособного населения уезжает за границу на заработки, а не работает на родной земле. Решение этой проблемы - в руках правительства", - считает Шестаков.

Таким образом, продовольственная безопасность Кыргызстана - это не только здоровье людей, но и важный вопрос для устойчивого будущего страны. Чтобы не зависеть от чужой помощи и не сталкиваться с просроченными продуктами, нашей стране нужно поддерживать своих производителей и строже проверять качество ввозимой еды. Если мы сами обеспечим себя всем необходимым, никакая просроченная гуманитарка нам не понадобится.