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Турция запускает масштабную программу по профилактике избыточного веса

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Министерство здравоохранения Турции объявило о старте всеобщей программы по раннему выявлению избыточного веса и формированию культуры здорового образа жизни. Об этом сообщил глава ведомства Кемаль Мемишоглу.

Цель инициативы - охватить 10 миллионов граждан за три месяца, с последующим сопровождением и консультационной поддержкой. Ключевая задача проекта - перейти от модели реагирования на болезни к модели их профилактики.

Как будет реализована программа

Во всех провинциях страны медработники будут проводить скрининговые мероприятия в общественных местах - на площадях, в парках и других открытых локациях.

Пациентам будут измерять: рост, вес, индекс массы тела (ИМТ).

Люди с выявленным избыточным весом будут направляться в Центры здорового образа жизни и Центры семейного здоровья, где смогут получить консультации диетолога и пройти индивидуальное сопровождение.

Кто участвует в проекте

Программа реализуется в партнёрстве с региональными управлениями здравоохранения, а также при поддержке гуманитарных и профилактических организаций - в частности, Красного Полумесяца, фонда "Зелёный Полумесяц" и ряда НПО.

Комментарий Минздрава

По словам министра здравоохранения Кемаля Мемишоглу, инициативой Турция делает акцент не только на профилактике, но и на повышение медицинской грамотности населения:

"Мы стремимся к формированию общества, которое умеет сохранять здоровье до того, как наступает болезнь".

densooluk.media" target="_blank">Источник: densooluk.media


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URL: https://www.vb.kg/445824
Теги:
Турция, здоровье
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