Бактияр Орозов стал и.о. министра науки, высшего образования и инноваций

Орозов Бактияр Сайпидинович назначен исполняющим обязанности министра науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Кандидатура Орозова внесена на согласование в Жогорку Кенеш для последующего назначения на должность министра.

Ранее глава государства Садыр Жапаров подписал указ о преобразовании Министерства образования и науки и Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров в два самостоятельных ведомства:

Министерство просвещения Кыргызской Республики с функциями в сфере дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, а также начального профессионального образования;

Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики с функциями в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, высшего образования и интеллектуальной собственности.