Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 97.90 - 98.90

Бактияр Орозов стал и.о. министра науки, высшего образования и инноваций

103  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Орозов Бактияр Сайпидинович назначен исполняющим обязанности министра науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Кандидатура Орозова внесена на согласование в Жогорку Кенеш для последующего назначения на должность министра.

Ранее глава государства Садыр Жапаров подписал указ о преобразовании Министерства образования и науки и Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров в два самостоятельных ведомства:

Министерство просвещения Кыргызской Республики с функциями в сфере дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, а также начального профессионального образования;

Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики с функциями в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, высшего образования и интеллектуальной собственности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445830
Теги:
Министерство образования, назначение, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  