В Сокулукском районе женщина продала чужую землю за 46 500 долларов

12 мая гражданка Д.Г. была задержана сотрудниками милиции Сокулукского района по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По результатам обыска по её месту проживания были изъяты печати, нотариальные бланки и другие документы, имеющие значение для следствия.

Д.Г. подозревается в том, что в 2019 году под предлогом продажи 2 гектаров земли в селе Кожомкул завладела денежными средствами жительницы города Бишкек К.Ж. на сумму 46 500 долларов. В ходе расследования было установлено, что участок принадлежал другим лицам, и Д.Г. не имела права на его продажу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР (Мошенничество совершённое в крупном размере). Следствие продолжается.

Милиция призывает всех, кто мог пострадать от действий женщины, обратиться по телефонам: 0 (312) 60-75-67, 0 (705) 81-81-82, 0 (771) 05-09-03, 0 (709) 18-07-98, 0 (703) 20-70-00, а также в службу "102".