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Сдача торговых помещений на рынках КР переведена на патентную основу

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- Назгуль Абдыразакова
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Кабинет министров Кыргызстана утвердил изменения в налоговую систему, согласно которым сдача в аренду торговых площадей на рынках теперь облагается налогом на основе патента. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Утверждённый перечень видов деятельности, осуществляемых на основе патента, дополнен новым видом деятельности - "Сдача в наем, в аренду недвижимого имущества: нежилой площади, используемой для торговой деятельности, расположенной на территории рынков и мини-рынков".

Данный вид деятельности предоставляет физическим лицам право уплачивать налог на основе патента от суммы дохода, получаемого от сдачи в субаренду торгового помещения, используемого в торговой деятельности.

Для удобства налогоплательщиков предусмотрена возможность оформления и оплаты электронного патента в онлайн формате через "Кабинет налогоплательщика". Также граждане могут обратиться в территориальный налоговый орган по месту нахождения имущества.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 116.


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URL: https://www.vb.kg/445870
Теги:
аренда, рынок, Кыргызстан, ГНС
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