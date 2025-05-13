Сдача торговых помещений на рынках КР переведена на патентную основу

Кабинет министров Кыргызстана утвердил изменения в налоговую систему, согласно которым сдача в аренду торговых площадей на рынках теперь облагается налогом на основе патента. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Утверждённый перечень видов деятельности, осуществляемых на основе патента, дополнен новым видом деятельности - "Сдача в наем, в аренду недвижимого имущества: нежилой площади, используемой для торговой деятельности, расположенной на территории рынков и мини-рынков".

Данный вид деятельности предоставляет физическим лицам право уплачивать налог на основе патента от суммы дохода, получаемого от сдачи в субаренду торгового помещения, используемого в торговой деятельности.

Для удобства налогоплательщиков предусмотрена возможность оформления и оплаты электронного патента в онлайн формате через "Кабинет налогоплательщика". Также граждане могут обратиться в территориальный налоговый орган по месту нахождения имущества.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 116.