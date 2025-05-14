Жителей Аламудунского района обманули на 5,7 млн при покупке земли

В ОВД Аламудунского района поступили четыре заявления от граждан, пострадавших от мошеннической схемы при покупке земельных участков в селе Ленинское. Общий ущерб заявителей составил 5 775 000 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в период с 2022 по 2025 годы мужчина по имени А.А. войдя в доверие к гражданам, продавал им земельные участки сельскохозяйственного назначения, разделив их по 0,04 га. При этом сделки сопровождались грубыми нарушениями законодательства Кыргызской Республики, включая нормы Земельного кодекса, а также законов "О градостроительстве и архитектуре" и "Об управлении землями сельскохозяйственного назначения".

В некоторых случаях подозреваемый обещал оформить необходимые документы, но свои обязательства не выполнял.

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по статье 209 УК КР (мошенничество). Ведутся следственные мероприятия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин А.А. 1959 года рождения, который был водворен в ИВС.

Милиция рекомендует гражданам тщательно проверять документы перед покупкой земельных участков, включая правовой статус земли и её целевое назначение. Всех, кто мог пострадать от действий А.А. просят обратиться по телефонам: (0312) 43-01-27, (0708) 23-38-11 или 102.

Следствие продолжается.