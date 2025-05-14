Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 97.90 - 98.90

Жителей Аламудунского района обманули на 5,7 млн при покупке земли

299  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ОВД Аламудунского района поступили четыре заявления от граждан, пострадавших от мошеннической схемы при покупке земельных участков в селе Ленинское. Общий ущерб заявителей составил 5 775 000 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в период с 2022 по 2025 годы мужчина по имени А.А. войдя в доверие к гражданам, продавал им земельные участки сельскохозяйственного назначения, разделив их по 0,04 га. При этом сделки сопровождались грубыми нарушениями законодательства Кыргызской Республики, включая нормы Земельного кодекса, а также законов "О градостроительстве и архитектуре" и "Об управлении землями сельскохозяйственного назначения".

В некоторых случаях подозреваемый обещал оформить необходимые документы, но свои обязательства не выполнял.

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по статье 209 УК КР (мошенничество). Ведутся следственные мероприятия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин А.А. 1959 года рождения, который был водворен в ИВС.

Милиция рекомендует гражданам тщательно проверять документы перед покупкой земельных участков, включая правовой статус земли и её целевое назначение. Всех, кто мог пострадать от действий А.А. просят обратиться по телефонам: (0312) 43-01-27, (0708) 23-38-11 или 102.

Следствие продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445898
Теги:
Аламудунский район, задержание, земельный участок, мошенничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  