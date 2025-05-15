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Мэнни Пакьяо возвращается на ринг в 46 лет ради титула WBC

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- Самуэль Деди Ирие
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Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо 19 июля в Лас-Вегасе выйдет на ринг против действующего чемпиона WBC в полусреднем весе Марио Барриоса. Несмотря на почти четырехлетнее отсутствие в профессиональном боксе, Пакьяо восстановили в рейтинге WBC на 5-е место, позволив ему сразу претендовать на титул. Это решение вызвало бурные обсуждения среди экспертов.

Пакьяо - единственный в истории восьмикратный чемпион мира и самый возрастной чемпион в полусреднем весе (установил рекорд в 2019 году в 40 лет). Сейчас он может побить собственное достижение.

Последний бой Пакьяо провёл в 2021 году, уступив Йорденису Угасу, после чего сосредоточился на политике, став сенатором Филиппин и участником президентских выборов 2022 года.

Его соперник - 29-летний Марио Барриос, недавно получивший статус полноценного чемпиона WBC и готовящийся к первой защите пояса.

Этот поединок обещает стать главным событием бокса этого лета и, возможно, последним боем великого Мэнни Пакьяо.


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URL: https://www.vb.kg/445926
Теги:
бокс, Филиппины
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