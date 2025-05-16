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В Испании задержан экс-замглавы СНБО Украины Олег Гладковский

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Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олег Гладковский задержан в Испании. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Имя подозреваемого официально не называлось, однако украинские СМИ подтвердили, что речь идет именно о Гладковском.

По данным следствия, в 2017 году он вместе с бывшими чиновниками Минобороны причастен к закупке грузовиков МАЗ 6317 по завышенным ценам в рамках государственного оборонного заказа. Сумма причиненного ущерба государству оценивается в 17,44 миллиона гривен.

Гладковского считают одним из ближайших соратников пятого президента Украины Петра Порошенко. Он возглавлял корпорацию "Богдан", частью которой владел Порошенко, напоминают украинские журналисты.

Уголовное производство против Гладковского было передано в суд еще летом 2021 года. В мае 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал бывшего чиновника. Теперь решается вопрос о его экстрадиции из Испании.


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URL: https://www.vb.kg/445945
Теги:
задержание, Украина, Испания
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