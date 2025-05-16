В Бишкеке 94-летнюю пенсионерку избили во дворе многоэтажки

В редакцию VB.KG обратилась бишкекчанка Ирина Сергеевна Гайгашкина. Она рассказала о происшествии, случившемся 14 мая с 94-летней пенсионеркой Евгенией Андреевной Сидориной, которой она регулярно помогает по хозяйству.

По словам горожанки, Евгения Андреевна живёт на первом этаже многоквартирного дома вместе с сыном, инвалидом после инсульта. Четыре раза в неделю Ирина Сергеевна навещает пожилую женщину: приносит продукты, готовит, помогает по дому.

- В тот день я пришла около 11 часов. Евгения Андреевна сидела на стульчике у подъезда. Мы поздоровались, я поднялась в квартиру, чтобы взять банки и сходить за молоком. В этот момент услышала шум, - рассказывает она.

Как оказалось, во дворе, под окнами дома, находились две женщины в состоянии алкогольного опьянения. Евгения Андреевна сделала им замечание и попросила покинуть территорию. После этого, по словам очевидцев, одна из женщин повела себя агрессивно и толкнула пожилую женщину.

- Пока мы с её сыном выбежали на улицу, она уже лежала на асфальте, сильно ударившись головой. Когда мы пытались помочь ей подняться, нападавшая продолжала проявлять агрессию, - вспоминает Ирина Сергеевна.

Соседи вызвали милицию и скорую помощь. Врачи диагностировали сотрясение мозга и травмы живота. Женщину доставили в отделение экстренной помощи, где оказали первую помощь, сделали снимки и назначили лечение. После нескольких часов в больнице Сидорину отпустили домой, оформив временный отказ от госпитализации.

Позже Гайгашкина направилась в милицию, чтобы подать заявление о случившемся. По её словам, во время написания заявления ту самую женщину снова доставили в отделение.

- На следующий день мне позвонил следователь. Спрашивал, какой мужчина её избил. Я сказала: "Вы заявление не читали? Там же указано, что это была женщина". Такое ощущение, что мой документ даже не посмотрели, - рассказывает заявительница.

Она обеспокоена тем, что, возможно, подозреваемую вновь отпустили. А Евгения Андреевна, остаётся без защиты.

- Всю свою трудовую жизнь она посвятила железной дороге и получила звание заслуженного работника. Сейчас ей хочется просто выйти утром, посидеть у подъезда, подышать воздухом. Но теперь страшно, - говорит Ирина Сергеевна.

Редакция VB.KG планирует направить официальный запрос в правоохранительные органы и будет следить за развитием этой истории.