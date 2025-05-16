В КР запустили цифровую платформу для продажи конфискованного имущества

Сегодня в Бишкеке состоялась официальная презентация новой электронной торговой платформы по реализации арестованного и взысканного имущества. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

По ее данным, система, внедрённая Учреждением информационных технологий "Адилет Сот" при Судебном департаменте, позволяет проводить аукционы полностью в цифровом формате.

Проект реализован во исполнение указа президента Садыра Жапарова от 3 марта 2023 года и Государственной программы развития судебной системы на 2023–2026 годы. Онлайн-аукционы проходят через портал и обеспечивают прозрачность, оперативность и равные условия участия для всех.

Электронная платформа исключает бумажный документооборот, снижает коррупционные риски и автоматизирует все этапы торгов - от подачи заявки до определения победителя. Пользователи могут самостоятельно регистрироваться, подавать заявки в режиме реального времени и получать доступ ко всей информации по лотам.

Как подчеркнул председатель Верховного суда Медербек Сатыев, запуск платформы - это результат системной работы по цифровизации судебной сферы и важный шаг к повышению доверия граждан к институту исполнительного производства.

Пилотное внедрение прошло в Бишкеке, где были успешно протестированы ключевые функции. В настоящее время система масштабируется по всей стране согласно приказу № 50 от 11 марта 2025 года.

В мероприятии приняли участие руководители судебной системы, включая зампреда Верховного суда Нурлана Мусаева, судью Инару Гилязетдинову и директора УИТ "Адилет Сот" Бека Иманалиева.

Система соответствует требованиям Гражданского кодекса и законам об исполнительном производстве. Аукционные объявления размещаются минимум за 20 дней до торгов.