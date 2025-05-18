В двух американских штатах из-за штормов погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек стали жертвами разрушительных штормов, обрушившихся на американские штаты Миссури и Кентукки. Об этом 17 мая сообщает газета The New York Times со ссылкой на местные власти.

"Торнадо, пронесшиеся по Миссури и Кентукки в пятницу, убили по меньшей мере 16 человек и ранили десятки других", - указано в материале.

По данным газеты, девять человек погибли в округе Лорел штата Кентукки. В Сент-Луисе в штате Миссури зарегистрировано пять погибших, еще два человека стали жертвами стихии в округе Скотт.

Стихия повредила до 5 тыс. домов в Сент-Луисе. Больницы города приняли несколько десятков пострадавших, при этом один ребенок находится в критическом состоянии.

Кроме того, отключения электроэнергии из-за штормов затронули сотни тысяч людей на Среднем Западе и в средней части атлантического побережья США. Без света осталось более 500 тыс. американцев от Мичигана до Теннесси.

Источник: Известия