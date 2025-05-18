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Маркус критикует WBC за возвращение Пакьяо

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- Самуэль Деди Ирие
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Легендарный мексиканский боксер Хуан Мануэль Маркес, главный соперник Мэнни Пакьяо в карьере филиппинской звезды, высказал своё мнение о предстоящем возвращении "Pac-Man" в бокс после четырёх лет перерыва.

В интервью Probox TV Маркес признал заслуги Пакьяо и его профессионализм, отметив, что он заслуживает шанса снова выйти на ринг. Однако Маркес подверг критике Всемирный боксерский совет (WBC) за то, что тот сразу позволил Пакьяо бороться за мировой титул, не имея точной информации о его физическом состоянии.

Президент WBC Маурисио Сулиман недавно подтвердил возвращение Пакьяо и сообщил, что он будет претендовать на титул в полусреднем весе, которым владеет Марио "Ацтека" Барриос.

"После четырёх лет без боя посмотрим, в какой форме он вернётся. После нокаута в 2012-м он продолжал успешно выступать и побеждать сильных соперников. Для Барриоса это будет непростой бой, ведь у Пакьяо есть сила и скорость", - заявил Маркес.

Он добавил, что если Пакьяо чувствует себя хорошо и не имеет травм, то заслуживает дать ему возможность доказать свою боеспособность, но подчеркнул, что решение WBC ставить Пакьяо сразу на бой за титул - это ошибка организации.


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URL: https://www.vb.kg/446030
Теги:
бокс, Филиппины
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