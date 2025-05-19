Акиф Алафердов: Память о репрессиях надо хранить, чтобы они не повторились

В Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызстана состоялась презентация книги "Репрессированные азербайджанцы Кыргызстана", написанная председателем Общества дружбы и сотрудничества "Кыргызстан-Азербайджан", Заслуженным врачом Кыргызстана Акифом Алафердовым. Вторая книга "Репрессированные народы Кыргызстана" также написана им в соавторстве с председателем Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Алмамбетом Матубраимовым.

В мероприятии приняли участие чрезвычайные и полномочные послы Азербайджана и Казахстана в Кыргызстане Латиф Гандилов и Рапиль Жошыбаев, дипломат и государственный деятель Аскар Айтматов, бывший вице-премьер-министр Кыргызстана, председатель Народного совета немцев в КР Валерий Диль, Герой Кыргызстана, академик Миталип Мамытов, Герой труда Кыргызстана, общественный деятель Аскар Салымбеков. А также видные государственные деятели, известные ученые, юристы, представители диаспор Ассамблеи народа Кыргызстана.

Открывая презентацию, известный политик, доктор исторических наук Зайнидин Курманов отметил, что "воссоздание реальной картины жизни насильственно переселенных народов необходимо для того, чтобы по-новому взглянуть на прошлое, исправить ложные представления, закрепившиеся в сознании в условиях тоталитаризма, сократить и ликвидировать белые пятна истории". Что, по мнению профессора, "поможет ускорить объективно-правовое решение последствий депортаций, уменьшить степень межнациональной напряженности, адекватно анализировать и прогнозировать дальнейшее развитие социумов".

В своем выступлении он напомнил слова великого французского мыслителя эпохи просвещения, философа Жана Жака Руссо: "Видеть несправедливость и молчать – это значит, самому участвовать в ней". Эти слова поистине соответствуют состоявшейся презентации двух исторически ценных книг-исследований о жертвах сталинских репрессий. Издание книг, без преувеличения, можно назвать одним из важных событий в жизни нашей страны. И фраза самого Зайнидина Курманова: "Павшие и мертвые нас уже не обманут", ставшая эпитетом к главе "История абсолютного зла" в книге "Репрессированные народы Кыргызстана" очень цепляет душу и вызывает благодарность авторам книг, которые не смогли молчать, видя эту несправедливость. Акиф Алафердов признался, что он ни на секунду не забывал об ответственности перед теми, кого коснулась эта трагедия, - и когда изучал ранее засекреченные архивные документы страшных 1937-1938 годов, и когда писал книги об этих полных скорби годах.

Как сказал древнеримский поэт Гораций еще две тысячи лет назад, "человечество живет в эпоху катастроф и трагедий, варварства и мракобесия. Нам кажется, что они приходят и уходят, но на самом деле они остаются…". Да, с 30-х годов прошлого столетия – пика мракобесия, массовых репрессий прошло более 95 лет. Но невозможно предать забвению память о репрессированных, рассуждая, что, дескать, в истории действительно было немало трагических моментов, но пережили же!

И ценность этих двух книг в том, что они как напоминание всем нам: о репрессиях нужно помнить, чтобы они не повторялись. Когда общество перестаёт помнить, то возникают большие шансы повторения террора. Трудно, конечно, сегодня поверить в такое, но ведь и тогда люди не представляли, что в их повседневную жизнь войдут такие понятия, как "враг народа", что будут тотально истреблять людей по национальному признаку, расстреливать и сажать по доносам за якобы "политически вредные слова".

- Моя цель написания книги "Репрессированные азербайджанцы Кыргызстана" была именно в том, чтобы эти страшные события остались в памяти поколений, чтобы люди снова не встали лицом к лицу с несправедливостью. И, конечно, рассказать о бескорыстной поддержке кыргызского и казахского народов, приютивших моих соотечественников. Они дали им хлеб и кров, в то время как сами в этом нуждались, помогли устоять перед всеми невзгодами, пережить голод и холод. В частности, мои дедушки, бабушки, родители, сотни азербайджанцев и другие репрессированные народы, несмотря на бесчеловечные условия жизни, смогли выжить только благодаря добродушию, гостеприимству и толерантности кыргызов, - сказал в интервью vb.kg Акиф Кадырович. - Наши отцы и деды пережили страшное время и, полагаю, потери были бы куда катастрофичней, если бы не местные жители.

- Многие из моих близких, соотечественников, депортированных в Кыргызстан в 1933 году, обрели на кыргызской земле вторую родину. Здесь, в Канте, родился я, в Кыргызстане родились наши дети, появились смешанные семьи. Здесь похоронены наши предки. Мы, потомки репрессированных наций, стали единым кыргызским народом.

- Я выражаю большую благодарность первому заместителю председателя Кабинета министров Кыргызстана, главе ГКНБ генерал-полковнику госбезопасности Камчыбеку Кыдыршаевичу Ташиеву за помощь в поиске и рассекречивании новых архивных материалов о репрессированных гражданах Азербайджана. Я первым ознакомился с архивными документами ГКНБ 1937-1938 годов и нашел в них имена более 50 моих соотечественников, которые были либо расстреляны, либо осуждены и отправлены в лагеря на разные сроки. Об их судьбах ничего никому не было известно, пока я не посмотрел архивные документы тех времен. В книге приведены их имена и фамилии, где проживали, за что были осуждены или расстреляны. Единственное, чего не было в материалах, так это данных, где они были расстреляны и похоронены. Все эти безвинно погибшие и отсидевшие в лагерях люди были реабилитированы в разные годы.

- Думаю, что книгу "Репрессированные азербайджанцы Кыргызстана" надо издать в Азербайджане на азербайджанском языке, - считает Акиф Алафердов.

Кстати, это уже третья книга Акифа Кадыровича на эту тему. Первая книга "Жизнь, проверенная временем" вызвала большой общественный резонанс и в Кыргызстане, и в Азербайджане.

- В Азербайджане нет семьи, в которой не было бы репрессированных. Многие народы столкнулись с этой бедой. Но азербайджанский народ столкнулся с ней за последние сто лет несколько раз. Это самые страшные, трагические страницы в истории нашей страны. Малообразованные или вовсе не образованные люди, которые устроили красный террор, видели этот прекрасный мир только в черно-белых тонах. Они определяли - кто враг, а кто - не враг, кого - расстрелять, кого - посадить.

Прежде всего я хотел бы поблагодарить кыргызский и казахский народы за то, что помогли выжить моим соотечественникам. Без братского участия кыргызов и казахов, без их милосердия, сострадания, щедрости души их погибло бы гораздо больше. Говорю об этом от всего сердца, - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол в Кыргызстане Латиф Гандилов.

- Я проработал послом в Казахстане семь лет. Встречался не раз с репрессированными азербайджанцами, которые делились своими воспоминаниями. Вспоминали, как среди ночи им приказали быстро собрать вещи, посадили в вагоны, где не было ни света, ни свежего воздуха, люди сидели вплотную друг к другу, испытывали невыносимые, просто адские муки. Путь до Карлага - Карагандинского исправительно-трудовового лагеря, куда насильственным путем депортировали девять тысяч ни в чем не повинных человек, длился месяц. Из-за нечеловеческих условий за это время умерли семь тысяч человек. Трупы выбрасывали по дороге, где останавливался поезд. Представляете, как невыносимо тяжело это было видеть близким умерших, и не только близким, а всем, кто находился в этом поезде смерти. Животных и тех предают земле… Жизнь людей совсем не ценилась. Напротив, как рассказывали очевидцы того чудовищного действа, делалось все, чтобы репрессированных умирало как можно больше.

- Будучи послом в Казахстане, я установил на месте Карлага памятник азербайджанцам - жертвам сталинских репрессий. Этот памятник – дань памяти азербайджанского народа нашим соотечественникам, погибшим в те страшные годы.

А в 1948 и 1953 годах наш народ вновь столкнулся с массовыми репрессиями, которые совершили армяни. Кто виноват в этой чудовищной трагедии, затронувшей тысячи судеб моих соотечественников? Причина, думается, и в том, что у нас не было своего независимого государства. Если бы оно было, то негодяи, которые тогда стояли у власти, не могли безнаказанно издеваться над людьми, убивать и карать их без суда и следствия.

По мнению господина посла, самая лучшая награда для всех репрессированных – это память о них. Поэтому книгу надо продолжить, расширить, записать имена всех репрессированных. Память об этом надо хранить ради одного, чтобы такое больше не повторилось.

- В книге "Репрессированные народы Кыргызстана" мы с Акифом Кадыровичем старались рассказать всю правду о политических репрессиях и депортациях, через которые прошли многие народы. Книга написана прежде всего для потомков тех, кто был репрессирован, чтобы люди конкретно знали, почему произошла их личная, семейная и вообще общенациональная трагедия, чтобы знали историю и помнили, что с ними может случиться, если они начнут забываться, - сказал Алмамбет Матубраимов.

- Чтобы они помнили и о тех, кто своей сердечной теплотой отогрел души доведенных до отчаяния депортированных народов и помог им выжить, встать на ноги в самые трудные времена. В процессе обретения новой родины многие спецпереселенцы сблизились и породнились с коренным населением. Тем более, что кыргызы в своей истории не раз проходили испытание на прочность и человечность, познав геноцид и массовые репрессии. Чувство общей трагедии и судьбы сплотило местное население с разными народами. О чем мы рассказали в книге.

Открытие архивов спецслужб и карательных органов, по словам Алмамбета Матубраимова, даст возможность потомкам репрессированных народов открыть новые имена и судьбы, узнать жизненный путь своих предков родных, друзей. Восстановить связь времен и человеческих судеб. Это очень нужно ныне живущим.