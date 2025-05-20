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В Бишкеке пройдёт национальный семинар по снижению рисков бедствий

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С 21 по 23 мая в Бишкеке состоится национальный семинар на тему "Локализация системы раннего предупреждения по чрезвычайным ситуациям и упреждающим действиям в КР с участием ОГО". Мероприятие организует "Бир Дуйно Кыргызстан" в партнёрстве с международной сетью GNDR (Global Network of Civil Society Organizations for Disaster Reduction), Институтом Омбудсмена, государственными структурами, бизнес-сообществом и международными организациями.

Семинар станет уникальной площадкой для диалога между властью и организациями гражданского общества (ОГО). Участники обсудят пути локализации системы раннего предупреждения и упреждающих мер в условиях растущих климатических и социальных вызовов.

Главная цель мероприятия - усиление координации и выработка совместных стратегий между ОГО, представителями власти и членами GNDR. Особое внимание будет уделено продвижению правозащитных и экологических стандартов, а также развитию устойчивых сообществ по принципу "от локального к глобальному".

В рамках семинара будет представлен анализ результатов международного исследования Views from the Frontline (VFL), проведённого в 2017–2019 годах в Ошской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях. Исследование реализовали организации "Бир Дуйно Кыргызстан", "Наш век" и "Энсан Диамонд" при поддержке GNDR.

Ожидается также проведение SWOT-анализа Единой системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС КР с участием экспертов и представителей ОГО. Участники выявят барьеры и предложат шаги по расширению локализации системы на национальном уровне.

Программа включает тематические сессии, включая блок "Экологическая демократия", в рамках которого эксперты Бермет Борубаева и Тимур Арыков представят анализ экологической ситуации и обсудят состояние гражданского пространства. Завершит семинар групповая работа по выработке совместного Плана действий.


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URL: https://www.vb.kg/446096
Теги:
МЧС, стихийные бедствия, экология, Кыргызстан
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