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Президент подписал закон об обязательной аудио- и видеозаписи в судах

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- Бакыт Басарбек
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Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ был принят Жогорку Кенешем 3 апреля 2025 года. Его цель - усилить роль залога как меры пресечения, а также внедрить современные механизмы видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве.

Согласно изменениям, УПК дополняется новыми положениями:

− вводятся понятия "видеоконференцсвязь" и "трансляция (онлайн-трансляция)";

− обвиняемый получает право знакомиться с протоколами судебных заседаний, в том числе с аудио- и видеозаписями, а также подавать замечания и ходатайствовать о трансляции разбирательств в прямом эфире по ТВ, радио или в Интернете;

− ход судебного заседания должен фиксироваться средствами аудио- и видеозаписи;

− отсутствие таких записей может стать основанием для пересмотра или отмены судебного решения;

− уточнены минимальные размеры залога - в зависимости от категории преступления.

Закон направлен на повышение прозрачности и открытости судопроизводства, а также на соблюдение прав участников уголовного процесса.


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URL: https://www.vb.kg/446105
Теги:
закон, суд, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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