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Бахрейн готовится принять третьи Азиатские юношеские Игры

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бахрейне прошло собрание организационного комитета, посвящённое подготовке к третьим Азиатским юношеским Играм, которые пройдут с 22 по 31 октября 2025 года.

В ходе встречи представители комитета представили программу и календарь соревнований, а также подробно рассказали о спортивных объектах, где будут проходить игры. Особое внимание уделялось состоянию инфраструктуры, условиям для спортсменов и вопросам логистики.

Подготовка к Играм идёт по плану, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для всех участников.


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URL: https://www.vb.kg/446189
Теги:
Азиатские игры, спорт, Бахрейн
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