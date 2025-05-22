Бахрейн готовится принять третьи Азиатские юношеские Игры

В Бахрейне прошло собрание организационного комитета, посвящённое подготовке к третьим Азиатским юношеским Играм, которые пройдут с 22 по 31 октября 2025 года.

В ходе встречи представители комитета представили программу и календарь соревнований, а также подробно рассказали о спортивных объектах, где будут проходить игры. Особое внимание уделялось состоянию инфраструктуры, условиям для спортсменов и вопросам логистики.

Подготовка к Играм идёт по плану, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для всех участников.