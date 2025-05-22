Адылбек Касымалиев: "Культура - духовная основа народа"

Глава Кабмина Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии открытия обновленного кинотеатра "Айчүрөк" в городе Узген, в котором был проведен капитальный ремонт. Кинотеатр оснащен современным техническим оборудованием и модернизирован.

"Культура - духовная основа народа. Развивая культуру, мы можем воспитать хорошо образованное поколение. Поэтому введение в эксплуатацию современного кинотеатра для жителей и гостей города Узген - это требование сегодняшнего дня. Преобразования в городе не ограничиваются лишь обновлением кинотеатра. Ведётся строительство новых систем водоснабжения и канализации. Кроме того, идет строительство центрального стадиона, а также обновляются и асфальтируются дороги", - сказал он.

Отметим, что здание кинотеатра, построенное в 1974 году, нуждалось в капитальном ремонте и современном техническом оснащении. На ремонтные работы было выделено 38 млн сомов из местного бюджета, фонда развития Узгенского района и областного фонда развития. Кинотеатр рассчитан на более 350 мест.