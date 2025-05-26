Британский историк заинтересовалась историей создания кыргызского кино

- В настоящее время я работаю в Центральном государственном архиве Кыргызстана в поисках документов об истории создания кыргызского кино, например, как проходило обсуждение художественного совета и на каких условиях и по каким критериям принимали тогда фильмы и т.п. К сожалению, в архивах "Кыргызфильма" практически ничего не сохранилось, не очень много документов сохранилось и в Центральном государственном архиве, - сказала Катриона Келли, член Британской академии, британский русист, филолог и историк, профессор. русского языка, будучи в гостях у руководителя творческого объединения "Альтернатива Базарова" Райвы Тойгонбаевой.

К Райве Тойгонбаевой приехала и казахский киновед, президент Ассоциации кинокритиков Казахстана, доктор искусствоведения Гульнара Абикеева. Райва Тойгонбаева показала им рабочий кабинет мэтра нашего отечественного кино Геннадия Базарова, познакомила гостей с его художественным творчеством, рассказала занимательные истории из жизни Геннадия Садыровича, о деятельности интерактивной площадки "Альтернатива Базарова" и о том, что в память о нём планируется вручить специальный приз на III Бишкекском международном кинофестивале. Договорились также с Катрионой Келли обменяться архивными материалами, представляющими ценность для проводимого ею исследования.

Катриона Келли является еще и президентом Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований, она - старший научный сотрудник Тринити-колледжа в Кембридже и почетный профессор Кембриджского университета. Ею написаны известные работы по истории России, русской культуре, социальной истории, переведены на английский язык стихи Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Беллы Ахмадулиной, Елены Шварц, Ольги Седаковой, Саши Черного и др.

- Я специалист по русской культуре, но сейчас пишу книгу об исторических фильмах в разных бывших советских республиках, - рассказала Катриона Келли. - Великолепное кино 60-70-х годов плохо знают на Западе. Интерес моего исследования относится к тому, как изображают прошлое, в частности, в фильмах о советизации. Это очень интересный для меня подвид, к которому я отношу и такие кыргызские фильмы, как "Первый учитель", "Засада", "Материнское поле" и другие.

Катриона Келли посетила также музей креативного современного искусства "Толон" в Кунтуу.

Елена Баялинова,

член Союза кинематографистов КР.