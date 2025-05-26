"Бишкек - город, который я люблю": Начало нового стиля жизни

В честь 147-летия со дня основания, столица Кыргызстана приняла масштабное культурное событие - "Бишкек - город, который я люблю". Праздник стал ярким акцентом на культурной карте города, подарив жителям и гостям уникальный опыт, в котором традиционные ценности гармонично переплелись с духом современности и международного единения.

Опыт сообщества открывает путь к изменениям в городской жизни

В течение двух дней горожане смогли насладиться более чем 50 разноплановыми активностями: от грандиозного "опен-эйр" концерта, карнавала, флешмобов и уличных представлений - до зон виртуальной реальности, 3D-мэппинга, лазерных шоу и инновационных игровых пространств. Впервые городское мероприятие объединило развлечение, технологии и искусство в интегрированном формате, направленном на вовлечение и укрепление духа общности.

Заместитель мэра Бишкека Виктория Мозгачева выразила особую признательность девелоперу RCA Living и всем партнёрам за вклад в организацию мероприятия. Она высоко оценила тщательную подготовку, искреннюю преданность делу и проявленный дух общности. По её словам, это значимый духовный подарок для жителей города по случаю 147-летия Бишкека.

Благодаря гармоничному сочетанию развлечений, искусства и технологий, мероприятие предложило жителям города уникальный общественный опыт, полный вдохновения. Разнообразные активности не только удовлетворили интересы людей всех возрастов, но и пробудили дух единения, взаимопонимания и гордости за свой город. Это стало поворотным моментом в подходе к организации городских мероприятий в Бишкеке.

DJ Yenshe поделился: "Для меня большая честь выступать на таком масштабном городском мероприятии. Всё - от организации до звука и света - было на высшем уровне, что свидетельствует о серьёзных инвестициях со стороны организаторов".

Музыкальный продюсер и DJ Patria отметил: "Атмосфера сцены и уровень организации соответствуют международным стандартам. Как артист, я рад быть частью такого профессионального события".

Также мероприятие включало зоны с интерактивными технологиями, виртуальной реальностью, 3D-маппингом, лазерными шоу и демонстрацией концепции жизни в городе будущего. Это был вдохновляющий, креативный и современный подход к организации праздника.

Генеральный директор Amanat Invest Николай Ким отметил: "Это событие показало, что RCA Living - застройщик, который понимает сообщество и умеет формировать устойчивую связь с жителями. Участвуя как один из стратегических партнёров, мы почувствовали, насколько жители открыты к ценностям устойчивой, экологичной и технологичной жизни - основам интегрированной городской модели Royal Central Park".

"Бишкек - город, который я люблю": Образ нового городского образа жизни

Событие ярко иллюстрировало новую модель городской жизни, формирующуюся в Royal Central Park и Бишкеке, в контексте активной международной интеграции. Концепция "город в городе" предлагает новый центр, разгружающий существующий исторический центр Бишкека, создавая при этом экосистему высокого качества с современными удобствами, соответствующими международным стандартам управления.

Royal Central Park - это не только полноценная жилая среда, способствующая развитию тела, ума и духа, но и сообщество, в котором сочетаются местные культурные ценности и дух глобального обмена. Это также дух новаторства, вдохновивший модель мероприятия как синтез развлечений, искусства и практичного образа жизни, основанного на экологичности, технологиях и устойчивом развитии.

Глобальное мышление и долгосрочная приверженность RCA Living

Тёплый приём мероприятия тысячами жителей и гостей - это явное подтверждение его привлекательности, а также успешности интегрированного формата мероприятий для общества.

Представитель компании M-Event, одной из ведущих и уважаемых event-компаний Кыргызстана, отметил: "Мы были впечатлены профессионализмом RCA Living - от состава артистов, технического оснащения до оригинального креативного подхода, основанного на местной культуре. Это стало вдохновляющим, насыщенным и по-настоящему глубоко продуманным мероприятием".

Это также стало первой вехой на пути RCA Living по сопровождению жителей и властей Бишкека в формировании нового стандарта жизни - объединяя физические ценности комплекса Royal Central Park "всё в одном" и нематериальные ценности устойчивой духовно-культурной жизни.

"RCA Living пришла в Бишкек не только как инвестор, но и как партнёр по развитию: вместе с городом мы раскрываем потенциал и формируем будущее. Мы убеждены: где появляется RCA Living, там должно быть устойчивое развитие, процветающее сообщество и высокий уровень качества жизни. Royal Central Park воплощает этот дух - современный жилой комплекс, ставящий человека, природу и сообщество в центр внимания. Этот проект принесёт высокий уровень жизни и поднимет индекс счастья местных жителей", - поделился Нгуен Ман Хунг, заместитель генерального директора RCA Living.

В будущем Royal Central Park станет центром притяжения городских мероприятий и одной из культурно-развлекательных опор Бишкека.

Мероприятие "Бишкек - город, который я люблю" стало яркой общественной программой, позволившей RCA Living распространить своё устойчивое видение и основные ценности Royal Central Park: глубокое понимание местного контекста и международное мышление для создания ценностей жизни через архитектурное наследие и полноценную среду для личного и общественного счастья - физического, духовного и культурного.