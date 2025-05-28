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Прибыль ОАО "Аэропорты Кыргызстана" рухнула более чем вдвое

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- Карыпбай кызы Толгонай
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По данным Кыргызской фондовой биржи, выручка ОАО "Аэропорты Кыргызстана" снизилась на 9,6% и составила 1,95 млрд сомов. Однако более тревожной тенденцией стало сокращение чистой прибыли, которая в 1-м квартале 2025 года снизилась более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет - 56,2%. В абсолютных цифрах - 662 млн сомов против 1,51 млрд за аналогичный период прошлого года.

Показатель прибыли на акцию (EPS) снизился с 54,33 до 18,62 сома. На этом фоне, тем не менее, продолжается рост балансовых показателей:

- собственный капитал увеличился до 34,48 млрд сомов (+5,5%),

- активы - до 38,16 млрд (+10,1%),

- обязательства составили 3,68 млрд сомов (+7,2%).

По данным КФБ, падение прибыли связано с масштабной инвестиционной программой, включающей реконструкцию и модернизацию аэропортов, а также закупку воздушных судов для новой государственной авиакомпании Asman Airlines. Дивидендный прогноз: на фоне увеличения количества акций и капитальных затрат ожидается снижение дивидендов. По предварительным оценкам, по итогам 2025 года акционеры могут рассчитывать примерно на 19,5 сома на акцию - почти в три раза меньше, чем годом ранее.


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URL: https://www.vb.kg/446392
Теги:
Аэропорт "Манас", финансы
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