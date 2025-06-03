Рыбаки Тонского района добровольно отказались от вылова рыбы

В Тонском районе сотрудники ОВД провели профилактическую и разъяснительную кампанию среди местных жителей в рамках реализации указа президента Садыра Жапарова и по поручению МВД КР. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В результате рыбаки добровольно отказались от вылова рыбы и передали моторные лодки, ранее использовавшиеся в промысле, сотрудникам милиции.

Граждане подчеркнули, что их решение продиктовано стремлением сохранить экологический баланс и уникальную природу озера Иссык-Куль. В специальном видеобращении они призвали других жителей области беречь водоём и действовать во благо будущих поколений.

В ОВД Тонского района поблагодарили местных жителей за сознательную позицию и отметили, что мероприятия по охране экологии региона будут продолжены на постоянной основе.